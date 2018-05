Memorial Claudio Parma, vincono gli amici giornalisti

Primo successo al Memorial Claudio Parma per la squadra dei giornalisti monzesi. Dopo la vittoria, molto fortunosa, contro i Monaci di Baviera (due gol in un minuto per il pari e vittoria ai rigori), hanno vinto la finale contro i ragazzi dei Maltrainsema e hanno alzato, per la prima volta nella storia del Memorial dedicato al giornalista della Gazzetta dello Sport scomparso 10 anni fa. Coppa Aido Monza è stata portata al cimitero di Muggiò, in Brianza, dove il cronista riposa.

Al campo di Mezzago, dove quest'anno si è giocata l'edizione numero 10, applausi per tutti, in particolare per l'Ac Down Brianza che ha avuto in prestito un Vincenzo Iacopino ancora in grande forma (e che ha messo alla lotteria la sua maglia numero 7 del Monza) e per gli ex calciatori Paolo Pulici, Gianfranco Motta e Antonio Colombo. A premiare le squadre il presidente del Monza, Nicola Colombo e il vicepresidente Roberto Mazzo.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 19:15