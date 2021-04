Memphis Grizzlies, nuovo decadale per Tim Frazier

Nuova avventura a Memphis per Tim Frazier.

Il playmaker texano classe ’90 ha infatti firmato un contratto di dieci giorni con i Grizzlies. Si tratta del secondo a distanza di pochi mesi dopo quello dello scorso gennaio, alla scadenza del quale, però, la franchigia del Tennessee decidette di non proseguire il proprio rapporto con il giocatore.

Regolamento alla mano dovrebbe essere questo l’ultimo decadale possibile per i Grizzlies, che in realtà potranno eccezionalmente firmarne un terzo non avendo usufruito per la prima firma della hardship exception, ovvero della postilla regolamentare che permettere a ciascun team di oltrepassare il limite dei 15 giocatori nel roster qualora almeno quattro elementi della rosa siano indisponibili per più di due settimane.

Nel 2019 Frazier ha giocato per i Milwaukee Bucks e per i Detroit Pistons.

12-04-2021