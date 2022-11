Mercato Barcellona, occhi puntati sui giovani del Villareal

11-11-2022 11:42

Mentre la Liga ha già chiuso i battenti in vista del Mondiale in Qatar, le società continuano a darsi da fare in ottica mercato di gennaio. Fra le più attive c’è, come sempre, il Barcellona di Xavi.

La vittoria per 2-1 contro l’Osasuna è valsa il primato in classifica a quota 37 punti, +2 sul Real Madrid, ma non fa comunque dormire sonni tranquilli alla dirigenza. Motivo ulteriore per puntellare la rosa.

Nei giorni scorsi, infatti, alcuni membri della società catalana hanno assistito alla gara tra Espaniol e Villareal concentrandosi soprattutto su Jorge Cuenca e Juan Foyth, due giovani difensori del Submarino Amarillo che sembrano essere tra i primi obiettivi di mercato del club blaugrana.