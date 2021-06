Mercato, è derby Inter-Milan per l’attaccante

Giacomo Raspadori è stata la grande sorpresa delle convocazioni del c.t. Roberto Mancini per Euro 2020: il giovane attaccante del Sassuolo ha mostrato in campionato grandi doti di goleador, chiudendo la sua annata in serie A con 6 reti e mostrando soprattutto di avere enormi margini di miglioramento.

Inter e Milan su Raspadori

Ma di Raspadori non s’è accorto soltanto il commissario tecnico della Nazionale: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, sia Inter che Milan stanno seguendo con grande attenzione il giovane bomber neroverde e potrebbero presto presentare un’offerta al Sassuolo, club in cui Raspadori è cresciuto.

Le due società milanesi, in realtà, non sarebbero le sole interessate: a gennaio l’Olympique Marsiglia si vide rifiutare un’offerta da 10 milioni per il giovane attaccante; inoltre anche Lipsia e Eintracht, due club da sempre molto attenti ai talenti in rampa di lancio, seguono il talento del Sassuolo. Inter e Milan, dunque, potrebbero ritrovarsi a partecipare a una vera asta per il giocatore.

Le reazioni dei tifosi

I tifosi interisti al momento non sembrano troppo entusiasti di accogliere Raspadori nel proprio club. “Mi auguro per lui che abbia un futuro roseo, ma per come lo stanno gonfiando ho paura che deluda”, il commento su Facebook dell’interista Luca T.. Anche Luca D. concorda: “Buon giocatore ma non chissà quale fenomeno! Ha fatto 8 gol in serie A (2 l’anno scorso 6 quest’anno)! In Champions League ci vuole meglio”.

Luigi, però, non ci sta: “A 20 anni quanti gol deve avere in Serie A? Raspadori è un talento”. Per Gigi Raspadori è un buon giocatore, ma non ancora da Inter: “Sicuramente diverrà un ottimo calciatore ma adesso non lo vedo accanto a Lukaku”.

Quanto ai milanisti, sembrano più ben disposti: “Raspadori al Milan sarebbe un ottima mossa!”, scrive su Twitter Rocco. “È il giocatore a centro area di cui ha bisogno il Milan. Con Ibra a fare scuola diventerebbe un grande”, il commento di Felipe.

SPORTEVAI | 03-06-2021 12:38