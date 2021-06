Giacomo Raspadori, la scelta di Mancini per Euro 2020: 5 segreti

Quando c’è da scegliere, Roberto Mancini si è spinto oltre non curandosi delle conseguenze sul piano mediatico e nel fermo convincimento del suo progetto, fosse legato alla squadra o alla Nazionale. Almeno per quanto attiene alle plausibili e ammissibili polemiche che ne scaturiscono: puntare sull’attaccante 21enne del Sassuolo, Giacomo Raspadori, è un esempio perfetto di quanto sia dominante la leadership del ct azzurro e quanto – nella sua visione – contino fattori decisivi al pari del talento nell’indirizzare le sue valutazioni.

Raspadori, l’attaccante che arriva dalla provincia emiliana

Raspadori arriva da quella provincia emiliana che è cara a chi ha imparato ad apprezzarne le coloriture, quel misto di perseveranza ed allegria che rasserena e invita a donare in maniera incondizionata anche sui campi di calcio. Per alcuni, questa terra ha costituito una risorsa, perché strutturata, accogliente e densa di opportunità. Così è anche per questo centravanti dall’aspetto più infantile della sua età e una certo interesse per gli studi.

Un centravanti della porta accanto, come viene indicato spesso nei ritratti che si sono susseguiti in questi giorni: è stato preferito a Mose Kean e questa valutazione potrebbe rivelarsi un rischio. Ma potrebbe rivelarsi anche utile, duttile.

Alex Zanardi e Raspadori: il legame con l’Emilia

Intelligente, tecnico ma altrettanto dotato di resistenza fisica, Raspadori si è distinto nel Sassuolo dopo una gavetta nell’Emilia che più piace ai tifosi. Nato a Bentivoglio nel 2000, Giacomo ha iniziato a giocare per davvero a Castel Maggiore, cittadina in cui cresce e in cui è nato Alex Zanardi, mito tutto emiliano e tutto italiano che sta ancora combattendo dopo il terribile incidente in handbike del 19 giugno 2021.

I fratelli Raspadori e il pulmino del Progresso

E’ un appassionato vero e come suo fratello Enrico emerge già giovanissimo, riservandosi un cammino più brillante: attualmente il maggiore dei Raspadori, infatti, milita in Eccellenza, dopo alcune buone stagioni che lo hanno portato in Serie D e la trafila nelle giovanili del Sassuolo.

Per Giacomo, invece, dopo le trasferte nel pulmino del Progresso, la sua prima società, arriva la grande opportunità con tempi impensabili al Sassuolo: il suo talento emerge subito e non n è raro che venga utilizzato anche nelle categorie superiori. Nonostante l’interesse di altri grandi club, Raspadori rimane qui e si conquista una visibilità a livello nazionale notevole che lo porta presto in prima squadra e a ritagliarsi un posto sicuro nelle Nazionali prima giovanili e poi nell’Under 21 fino alla sorpresa della Nazionale maggiore.

Giacomo Raspadori: il liceo e l’università tra gli obiettivi dell’azzurro

Ama studiare, dicevamo, e non molla la scuola, Giacomo diplomandosi al liceo scientifico anche con un discreto risultato. Non si ferma qui, nonostante l’ascesa della sua carriera da punta lo porti presto al Sassuolo e Roberto de Zerbi intraprenda con lui un percorso di crescita, nel ruolo e da un punto di vista umano, cercando di spogliarlo di una certa ingenuità che lo vede ancora poco incline a comprendere e ad anticipare l’avversario. Ad agire, insomma, con un po’ più di malizia.

Raspadori, continua a impegnarsi in un percorso universitario e ha accumulato già sette esami sul suo libretto che lo vede iscritto alla facoltà di Scienze Motorie, una decisione che lo spinge a proiettarsi ben oltre la dimensione del calciatore fin da subito. D’altronde, pur avendo coltivato una passione mai rinnegata per Samuel Eto’o e l’Inter e Sergio Aguero, Raspadori da bravo ragazzo (non ama i tatuaggi e pare non ne abbia) abituato alle trasferte in pulmino e ad una realtà di provincia sa che questa occasione è la prima, che dovrà giocarsela bene dopo gli errori con l’Under 21. Poi si vedrà che quel sogno nerazzurro assumerà altre forme.

