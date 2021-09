Spezia-Juventus, Moise Kean: "L'importante è il risultato"

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Spezia e Juventus, il centravanti bianconero Moise Kean ha rilasciato alcune dichiarazioni a JTV:

“Dobbiamo portare un ottimo risultato a casa e dare il massimo in campo. Non penso solo al gol anche se il mio lavoro è quello di segnare, ma a dare una mano alla squadra soprattutto nei momenti di difficoltà. In trasferta non sarà facile giocare, ma daremo il massimo per ottenere quello che vogliamo”.

OMNISPORT | 22-09-2021 18:14