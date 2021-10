Cesari fa chiarezza su gol Napoli ed errori in derby e Sassuolo-Inter

Era una prova importante per l’arbitro Sozza il big-match Fiorentina-Napoli di ieri al Franchi ma come ha diretto l’arbitro di Seregno? Nessun dubbio sul rigore assegnato agli azzurri per fallo su Osimhen lanciato a rete ma i viola si sono lamentati per quanto accaduto subito dopo: Insigne si è fatto ribattere il tiro dal dischetto ed è poi intervenuto di testa, commettendo fallo secondo alcuni, prima della botta decisiva di Lozano che ha realizzato il momentaneo 1-1. Carica? Sfondamento? Tutto regolare? A fare chiarezza ci pensa Graziano Cesari nella sua moviola a Pressing, su Italia1.

Per Cesari è regolare il gol del Napoli

L’ex arbitro genovese analizza alla moviola l’azione contestata e scagiona Insigne: il capitano del Napoli non fa fallo sul portiere viola, regolare l’azione che porta al pareggio del Napoli. Giusto da parte di Sozza anche concedere il penalty. Poi Cesari torna al sabato del derby e rileva un errore dell’arbitro Valeri: “Vi faccio vedere due episodi simili su Cuadardo, qui c’è Pobega in rimonta su Cuadrado che cade in area, Valeri non fischia niente. E’ vero che Cuadrado rallenta la sua corsa ma lo può fare, è lui che ha la palla e la protegge, è chi sta dietro che deve essere cauto. E’ fallo, si tratta di stabilire se è dentro o fuori, probabilmente è fuori area, dalle immagini mi sembra leggermente fuori per pochi centimetri. Il Var in questo caso non può intervenire, non è un chiaro ed evidente errore perché Valeri ha visto tutto. La stessa cosa si ripete però dopo con Brekalo che fa lo stesso fallo a centrocampo ma in questo caso l’arbitro ha fischiato fallo.”

Handanovic era da rosso secondo Cesari

Altro caso che ha fatto molto discutere è stata la mancata espulsione di Handanovic in Sassuolo-Inter: “Al 45′ c’è un retropassaggio di de Vrij che innesca la corsa di Defrel verso la porta avversaria, poi si scontra con Handanovic. L’attaccante sposta la palla, poi c’è l’incrocio: Pairetto in questa situazione non prende nessun provvedimento. Il VAR non interviene, Pairetto dice che è uno scontro fortuito fra due giocatori che corrono, senza volontà di abbattere l’avversario. Ci sono due elementi di valutazione secondo me molto importanti: il colpo al viso di Defrel col braccio destro e il piede destro di Handanovic che tocca il ginocchio di Defrel e lo fa cadere. Benché sia uno scontro fortuito il regolamento, nel caso di chiara occasione da rete, non parla di volontario ma di danno che subisce un avversario”. Cesari spiega perché Handanovic non è stato oggetto di review: “La linea guida data da Rocchi, il designatore, è che l’interpretazione fondamentale è quella dell’arbitro. Quindi il VAR si tira da parte, non può intervenire. Ho qualche dubbio, perché secondo me ci sono il gomito che tocca il viso e il piede sul ginocchio”

SPORTEVAI | 04-10-2021 09:20