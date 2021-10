Sassuolo, Dionisi: "Non commento né l'Inter né l'arbitraggio"

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi si presenta molto amareggiato in sala stampa dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 subita in casa per mano dell’Inter. Quello di Edin Dzeko, dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno da un subentrato in Serie A da quello realizzato da Alvaro Morata (33”), contro la Fiorentina, lo scorso aprile.

Dionisi cerca di mantenere la calma: “Non commento né l’Inter né l’arbitraggio. Abbiamo sbagliato sui gol, c’è rammarico. E dovevamo fare il 2-0. Non meritavamo di perdere questa partita, ci siamo abbassati troppo”, ma poi passa a commentare l’episodio che ha visto protagonista Samir Handanovic sul finale di primo tempo:

“L’episodio di Handanovic? Ci siamo messi a posto mentalmente, è normale i giocatori fossero arrabbiati per l’episodio che hanno visto tutti. Me lo spiego che si può sbagliare. Sbagliano gli allenatori, sbagliano i giocatori, le valutazioni si possono sbagliare… Così è andata, dobbiamo accettare il verdetto. Mi dispiace perché meritavamo di più, perché per prestazioni ed episodi siamo rammaricati, perché prendiamo complimenti ma non portiamo a casa punti. Sono molto più arrabbiato di quello che può sembrare, il Var c’è e viene sottovalutato. Errori? Si può sbagliare ma non va bene, anche basta”.

OMNISPORT | 02-10-2021 23:15