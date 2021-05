Euro 2020: la Turchia è una nazionale tutta da scoprire

La nazionale allenata dal commissario tecnico Senol Gunes è un gruppo pieno di giovani e questo potrebbe essere un punto a favore delle altre squadre del girone (Italia, Svizzera e Galles). La mancanza di esperienza internazionale potrebbe, infatti, essere un incentivo a spingersi troppo in avanti cercando la via del gol senza troppo criterio.

Ciononostante, la formazione turca ha alcuni giocatori giovani e di valore, tra cui Demiral della Juve e Söyüncü, Muldur del Sassuolo e Çalhanoğlu, centrocampista del Milan.

E’ sicuramente una nazionale tutta da scoprire senza sottovalutarla troppo.

Bilancio Gruppo J: G10 V7 P2 S1 GF18 GS3

Miglior marcatore delle qualificazioni: Cenk Tosun (5)

Miglior piazzamento UEFA EURO: semifinali (2008)

UEFA EURO 2016: fase a gironi

Commissario tecnico: Şenol Güneş

Sei volte vincitore del titolo con il Trabzonspor ed ex nazionale, l’ex portiere Güneş è diventato Ct della Turchia e ha conquistato il terzo posto ai mondiali del 2002. Dopo due campionati vinti con il Beşiktaş, è tornato sulla panchina della nazionale nel 2019.

Giocatore chiave: Cenk Tosun

Güneş sa come tirare fuori il meglio dall’attaccante dell’Everton, che ha già allenato al Beşiktaş. Non troppo veloce né gigante di statura, lavora molto per la squadra ed è un bomber di razza.

Osservato speciale: Burak Yılmaz

Pilastro della squadra e prima scelta di Güneş in attacco, a 35 anni Yılmaz è il più anziano della squadra ma il secondo miglior marcatore della Turchia. In carriera ha segnato un gol ogni due partite e sta continuando a brillare al LOSC Lille.

Lo sapevi?

La Turchia si è qualificata per cinque degli ultimi sette Campionati Europei dopo la prima qualificazione nel 1996.

Calendario Euro 2020

11-06 ore 21.00 Turchia-Italia; 16-06 ore 18.00 Turchia-Galles; 20-06 ore 18.00 Svizzera-Turchia

OMNISPORT | 31-05-2021 11:55