Mercato già iniziato: da Meret a De Bruyne, tutti i giocatori in scadenza che fanno gola

I migliori giocatori che da gennaio sono liberi di firmare per altri club: la lista è piena di big, che potrebbero accettare una nuova esperienza

Il mercato non dorme mai, è una frase che abbiamo sentito mille volte. E spesso anticipare i tempi ha fatto la differenza. Di colpi “prenotati” a gennaio per luglio ce ne sono stati vari in Serie A, soprattutto sfruttando la scadenza del contratto dei giocatori. E ora la lista dei calciatori in giro per Europa con il rinnovo in bilico fa gola a diverse squadre e dirigenti pronti a studiare il gran colpo.

I portieri in scadenza di contratto

Tra i nomi che spiccano compare sicuramente Neuer, che ancora non ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo e magari potrebbe concludere la sua carriera con una nuova sfida. Gli infortuni lo stanno tenendo fuori più del previsto e i bavaresi potrebbero quindi pensare ai saluti. In Serie A Skorupski e Meret potrebbero liberarsi a fine giugno, qualora non trovassero un accordo con le proprie squadre. Al Barcellona invece c’è Szczesny, che dopo un “falso ritiro” ha deciso di godersi l’esperienza con i catalani, ma probabilmente in caso di mancato prolungamento del contratto potrebbe appendere i guanti al chiodo.

I difensori in scadenza di contratto

In difesa ci sono tante occasioni d’oro da non farsi sfuggire. A partire dalla Premier League e dalla capolista Liverpool che ha in rosa Alexander-Arnold e Van Dijk con il contratto in scadenza. Nel Manchester United invece i nomi sono meno altisonanti: Maguire e Lindelof. Nel Bayern Monaco non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo Alphonso Davies, che però sembra già quasi prenotato dal Real Madrid, che potrebbe perdere Mendy “gratis” per lo stesso motivo. In Germania emerge anche il talento di Tah del Bayer Lervekusen, che rischia di salutarlo senza guadagnarci nulla. In Italia invece, tra i big, si potrebbero svincolare a giugno Kolasinac, De Vrij, Calabria, Danilo e Hummels.

I centrocampisti in scadenza di contratto

Qui di qualità ce n’è veramente tanta e nel listone brilla il nome di De Bruyne, che ha il contratto in scadenza con il Manchester City e vista la situazione al momento delicata del club, molte squadre potrebbe fiutare l’affare anche se il belga va per i 34 anni. E c’è una clamorosa indiscrezione per il futuro anche in Italia.

Oltra a lui, Guardiola potrebbe salutare anche Gundogan. Cambiando sponda, lato United invece è Eriksen in bilico. Napoli, Roma e Atalanta devono fare i conti con le scadenze di Anguissa, Paredes e Pasalic. Altri top team sono chiamati a prendere delle decisioni importanti con giocatori che hanno fatto la storia: il Bayern Monaco con Kimmich e il Real Madrid con Modric. Poi in giro per il mondo ci sono anche Verratti (Al-Arabi) e Rakitic (Hajduk Spalato), che potrebbero rilanciarsi per una nuova sfida.

Gli attaccanti in scadenza di contratto

Anche in attacco c’è l’imbarazzo della scelta. Salah ha detto più volte che questo sarà il suo ultimo anno con il Liverpool, anche se Slot ha saputo spegnere bene le voci. Prendere il fuoriclasse dei Reds a parametro zero sarebbe un grandissimo colpo di mercato e lo ha dimostrato anche contro il Bologna. Così come Son del Tottenham e Sané del Bayern Monaco, due calciatori di altissimo livello. Tra le punte spicca David del Lille, monitorato da tempo anche dalla Juventus. E infine anche altri colossi del calcio come Cristiano Ronaldo, Neymar e Muller.