Mercato, gli svincolati: da Ben Yedder a Mario Rui, ecco gli ultimi colpi possibili a parametro zero

Chiuso il mercato, si può ancora pescare tra gli svincolati fino al 23 febbraio. Il Venezia punta a sostituire Pohjanpalo con Ben Yedder, bisogna far presto per Mario Rui.

Chiusa la finestra invernale di mercato, le squadre di Serie A, B e C possono ancora puntellare le proprie rose pescando tra gli svincolati. Certo, la scelta non è ampia, ma non mancano nomi stuzzicanti: da Ben Yedder a Mario Rui.

Mercato, gli svincolati come ultima chance: le date

Come spesso avviene, diverse operazioni date per scontate e soltanto da definire saltano prima del gong che sancisce la fine del calciomercato. Di conseguenza capita di non avere il tempo materiale per trovare un’alternativa. Ecco, allora, che in soccorso arriva ‘l’esercito’ dei calciatori senza squadra, quelli che attendono solo una chiamata per tornare in pista.

Per tesserare uno svincolato c’è tempo fino a domenica 23 febbraio, dopodiché anche sull’ultima chance a disposizione calerà il sipario e fino al termine della stagione le rose squadre non potranno più essere modificate con nuovi innesti.

Un’opportunità per la corsia mancina: Mario Rui

Sette anni e mezzo a Napoli, più di 200 presenze, uno scudetto e una Coppa Italia. Mario Rui, che nell’anno del terzo tricolore azzurro era stato soprannominato “il professore” da Luciano Spalletti, si ritrova dalla scorsa estate senza squadra.

I tanti rifiuti alle proposte ricevute da ogni angolo del mondo (sì, anche dal Brasile) hanno portato alla rottura con il club partenopeo e anche con lo storico procuratore Mario Giuffredi. A 33 anni il terzino sinistro portoghese può ancora dire la sua. Occhio, però, a non tergiversare troppo: seguito con insistenza dall’Atlanta United FC, il suo destino potrebbe essere negli Stati Uniti.

Da Ben Yedder a Compagno: tutti i possibili colpi

Perso l’idolo Pohjanpalo, che ha scelto di approdare a Palermo in Serie B, il Venezia sta pensando a un attaccante di esperienza per sostituire il ‘doge’. Nel mirino dei lagunari è infatti finito Wissam Ben Yedder, 34enne centravanti francese da 161 gol in Ligue 1 e 38 in Liga. L’ex Monaco e Siviglia, che vanta anche 10 sigilli in 14 presenze in Champions League, non gioca dalla scorsa estate anche perché al centro di una brutta vicenda giudiziaria.

Secondo le ultime voci di mercato, le parti avrebbero già raggiunto un accordo: si attendono novità a breve. Un altro parametro zero che potrebbe far comodo a più di un club è Andrea Compagno, bomber palermitano giramondo. L’ultima esperienza in Cina, tra le fila del TJ Jinmen Tiger, dove ha segnato 17 reti in 26 presenze. A centrocampo ecco l’ex Barcellona e Inter Rafihna. Il brasiliano ha talento da vendere, ma è fuori dal giro che conta da un bel po’: insomma, una scommessa rischiosa. Due nomi per la difesa: Djidji e Soumaoro, che vantano trascorsi con Torino e Genoa.