Mercato Inter: blitz di Marotta, colpo in arrivo a gennaio

Svolta sul mercato di gennaio per l’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono garantire ad Antonio Conte una rosa all’altezza per poter contendere lo scudetto alla Juventus fino al termine della stagione, e hanno ricevuto il via libera da parte di Suning. A centrocampo, soprattutto, le acque stanno finalmente cominciando a muoversi: secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno cominciato il loro assalto al centrocampista del Barcellona Arturo Vidal.

La famiglia Zhang ha dato il via libera alla trattativa: Marotta ha presentato al Barcellona non un’offerta di prestito come era inizialmente nei piani di mercato del Biscione, ma una proposta di acquisto a titolo definitivo. Secondo la rosea, l’Inter è pronta a mettere sul piatto 12 milioni di euro per convincere i blaugrana a cedere il Guerriero.

Le novità potrebbero arrivare ad inizio 2020: Vidal è impiegato con il contagocce dal tecnico Valverde, nonostante sia in ottima forma (già cinque le reti in campionato, subentrando quasi sempre nella ripresa). Il Barça però è da tempo a caccia di entrate per ridurre un deficit di quasi 150 milioni di euro, e l’offerta nerazzurra potrebbe fare breccia.

Sul suo futuro l’ex Juventus si era espresso così: “Una mia cessione? Non è mio pensiero, men che meno ora che sono in vacanza. Se ne occupa il mio agente. Io sono super tranquillo e felice al Barcellona, poi al mio rientro si vedrà. Non sono io che decido se giocare o meno e in ogni caso aiuto sempre il Barcellona. E la gente conosce il mio valore, questo mi rende tranquillo”.

In caso non andasse in porto l’affare, l’alternativa numero uno resta Kulusevski del Parma. Nel mirino anche Julian Weigl, centrocampista tedesco di 24 anni del Borussia Dortmund. Lo riporta Sky.

SPORTAL.IT | 24-12-2019 15:50