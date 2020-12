Mercato Inter: colpo di scena per l'attacco, scambio possibile

Inter a caccia di una quarta punta a gennaio. Antonio Conte ha bocciato il giovane Andrea Pinamonti, ed è alla ricerca di un vice Lukaku più esperto ed affidabile dell’ex punta del Genoa, che finirà nuovamente in prestito. Da qui la possibile idea di scambio con l’Udinese: secondo quanto riporta FcInterNews, i dirigenti nerazzurri potrebbero proporre ai friulani uno scambio di prestiti con Kevin Lasagna, che potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio per sbarcare ad Appiano Gentile.

Lasagna, tifoso nerazzurro, è pronto a fare il salto di qualità e accetterebbe di buon grado il ruolo di quarta punta: ha caratteristiche che mancano alla rosa di Antonio Conte e potrebbe anche svolgere il ruolo di secondo attaccante al fianco dello stesso Lukaku.

L’Azzurro è solo l’ultimo arrivato tra i candidati per il reparto offensivo del Biscione: nella lista di Marotta ci sono da mesi Arek Milik, Oliver Giroud, Gervinho e Fernando Llorente. Tutte opzioni che per un motivo o per l’altro sembrerebbero destinate a non andare in porto.

L’arrivo di un attaccante è considerato cruciale da Conte per poter puntare allo scudetto: a parte i titolarissimi Lukaku e Martinez, non convincono né Pinamonti, considerato troppo acerbo, né Alexis Sanchez, alle prese con troppi infortuni. E Ivan Perisic non riesce ad adattarsi al ruolo.

