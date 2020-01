Mercato Inter: Conte nervoso, Marotta pronto a fargli tre regali

L’Inter è decisamente nervosa. Dopo la sfida pareggiata con il Cagliari, diversi giocatori nerazzurri hanno perso la testa. Anche Antonio Conte è apparso piuttosto agitato, tanto che lo staff medico nerazzurro gli avrebbe fornito una pastiglia per un principio di tachicardia.

Per tranquillizzare l’ambiente, il duo Marotta-Ausilio sarebbe pronto ad ufficializzare altri tre colpi di mercato (dopo l’acquisto di Ashley Young e Victor Moses) per permettere ad Antonio Conte di avere più risorse possibili per la corsa alla Scudetto.

Per quanto riguarda la questione Christian Eriksen si attende solo il crisma dell’ufficialità. Accordo già definito con il Tottenham, sulla base di 20 milioni di euro. Al 27enne danese, contratto fino al 2024. L’ex Tottenham è già sbarcato a Milano per cominciare la sua nuova avventura nerazzurra.

C’è già chi parla del suo esordio che potrebbe avvenire già domenica prossima, contro l’Udinese. L’acquisto di Christian Eriksen sbloccherà tante altre trattative, tra cui l’addio di Matteo Politano, già a Villa Stuart per le visite mediche, dopo le quali diventerà un giocatore del Napoli.

Sarebbe, invece, corsa a due per il ruolo di vice-Lukaku. Fernando Llorente, in uscita dal Napoli, sarebbe in stand-by. L’Inter starebbe riflettendo sulla questione Olivier Giroud, giocatore molto gradito all’allenatore Antonio Conte. A breve la decisione finale.

Infine, attenzione al nome di Matias Vecino. L’uruguaiano è, ormai, ai margini del progetto nerazzurro. Probabile un suo addio. Nelle ultime ore si sta parlando, con insistenza, di un possibile ritorno di fiamma per Frank Kessié, in forza al Milan.

Da non escludere neppure la pista che porta a Charles Aranguiz, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen (accostato anche al Bayer Monaco). Insomma, tre regali per rasserenare l’ambiente e riportare tranquillità in casa Inter.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 10:27