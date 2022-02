Mercato Inter, decide Inzaghi: spiraglio per il rinnovo di Perisic

10-02-2022 11:40

Uno dei segreti dell’Inter tornata a guardare tutti dall’alto nel calcio italiano durante la seconda stagione della gestione di Antonio Conte, ma ai vertici anche dopo il cambio della guardia nella guida tecnica con l’avvento di Simone Inzaghi, è stato la capacità degli allenatori di valorizzare anche i giocatori non titolari, ma rivelatisi utili nel corso della stagione.

L’Inter e la forza del gruppo: rinnovi possibili per Perisic e Sanchez

Da Danilo D’Ambrosio a Matteo Darmian fino a Roberto Gagliardini, e da buon ultimo in questa stagione Alexis Sanchez, l’elenco è lungo e la conseguenza è che nessuno vuole lasciare la maglia nerazzurra. Così trattative per i rinnovi che sembravano chiuse possono riaprirsi. Come quella dello stesso cileno, ma anche quella per Ivan Perisic.

L’esterno croato ha disputato una prima parte di stagione ad altissimi livelli, con già cinque gol realizzati ed ha ormai preso pieno possesso del ruolo di esterno a tutta fascia che sembrava adattarsi poco alle sue caratteristiche fortemente offensive.

Tuttavia Conte prima e Simone Inzaghi poi hanno conquistato il croato e anzi proprio il tecnico piacentino starebbe intercedendo con la società per riaprire la trattativa per il rinnovo di Perisic, il cui contratto con l’Inter scadrà al termine della stagione.

Retroscena Inzaghi: Perisic davanti a Gosens nelle gerarchie

Neppure l’arrivo di Robin Gosens ha infatti convinto Inzaghi che il sacrificio del croato possa essere accettabile. Anzi, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tedesco dell’Atalanta, attualmente infortunato, sembra destinato a partire alle spalle di Perisic nelle gerarchie di Inzaghi, almeno in vista della seconda parte dell’attuale stagione.

Per questo la società ha ufficialmente riaperto il tavolo della trattativa con Perisic, dopo che in autunno la separazione consensuale sembrava essere la soluzione più scontata.

Inter-Perisic, le cifre sul tavolo per il rinnovo

Il vice campione del mondo 2018 è ovviamente lusingato della stima di Inzaghi e della riapertura del club, ma chiede che tutto questo si traduca in uno sforzo economico in vista dell’eventuale rinnovo.

La cifra chiesta dal giocatore all’inizio della trattativa, pari a 6 milioni, è considerata fuori mercato dall’Inter, anche rispetto all’età del giocatore, che compirà 33 anni il prossimo.

Per il momento i dirigenti nerazzurri non hanno ancora pensato a una controproposta, ma un passo avanti rispetto ai 4 milioni bocciati dal giocatore in prima battuta,magari per un biennale da 5 milioni più bonus potrebbe portare alla fumata bianca. Ma se Perisic non ha fretta, Inzaghi non è di questo parere, puntando ad avere un giocatore motivato anche per la seconda parte della stagione. La svolta allora, in un senso o nell’altro, potrebbe prendere forma già entro le prossime due settimane.

