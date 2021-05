Mercato Inter, dopo l’addio di Conte a rischio un top player

L’Inter di Antonio Conte non esiste più. Dopo aver festeggiato lo Scudetto, la società ha iniziato il suo piano di riduzione dei costi e, possibilmente, di miglioramento dei conti. Il primo a farne le spese è stato proprio Antonio Conte.

L’addio del tecnico fresco vincitore dello Scudetto è stato traumatico. In attesa di sapere chi prenderà il suo posto, diversi giocatori hanno voluto salutare Antonio Conte con messaggi decisamente significativi.

La sensazione è che Antonio Conte non sarà l’unico a non far parte della nuova Inter. Si vocifera della possibile cessione di un top player. Il nome più chiacchierato sarebbe quello di Lautaro Martinez.

Il Toro, autore di una stagione speciale, ha tanti estimatori in giro per l’Europa. In particolare, attenzione al Real Madrid. Salutato Zinedine Zidane, i blancos cercano nuovi volti per la rinascita e Lautaro Martinez sarebbe uno degli obiettivi.

Ci sarebbe anche una bozza di offerta: 50/60 milioni di euro e il cartellino di Achraf Hakimi, ancora non saldato dall’attuale dirigenza nerazzurra. Cedendo l’attaccante argentino, l’Inter avrebbe gratis l’esterno marocchino.

Lautaro Martinez piacerebbe anche a tanti altri club. Il Barcellona lo segue da tempo, il Manchester City potrebbe farci un pensiero. Insomma, le offerte non mancano. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

L’Inter spera che almeno Romelu Lukaku non senta il bisogno di cambiare aria. Il suo rapporto con Antonio Conte era speciale. Chissà, potrebbe anche seguirlo nella sua prossima avventura in panchina.

OMNISPORT | 27-05-2021 08:42