Inter, Lukaku saluta Antonio Conte

Romelu Lukaku su Instagram ha salutato Antonio Conte, che ha detto addio ai nerazzurri nella giornata di mercoledì: “Nel 2014 abbiamo parlato per la prima volta e da allora abbiamo avuto un legame. Abbiamo avuto molti momenti in cui potevamo lavorare insieme, ma solo Dio sa perché non è mai successo prima”.

“Sei arrivato al momento giusto e in pratica mi hai cambiato come giocatore e mi ha reso ancora più forte mentalmente e, cosa più importante, abbiamo vinto insieme! Vincere è ed è tutto ciò che conta per te e sono contento di averti avuto come allenatore. Manterrò i tuoi principi per il resto della mia carriera (preparazione fisica, mentale e solo la voglia di vincere…), è stato un piacere giocare per te! Grazie per tutto quello che hai fatto. Ti devo molto”.

26-05-2021