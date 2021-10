Mercato Inter, doppio affare con un club di Serie A: le ultime

18-10-2021 19:15

L’Inter guarda in casa Sampdoria, con due giocatori nel mirino dei nerazzurri. I campioni d’Italia in carica hanno individuato due prospetti per il futuro e che in estate sono stati inseguiti anche da altre squadre di livello.

I due blucerchiati in questione sarebbero Mikkel Damsgaard e Morten Thorsby. Il danese e il norvegese sono due punti fermi della Sampdoria e, nonostante la giovane età, si sono presi in mano la squadra provando a trascinarla anche nei tanti momenti di difficoltà.

Thorsby sembrerebbe ormai pronto per il salto definitivo in un grande club. Come riporta Calciomercato.com dopo un’estate al centro del mercato, con i tentativi concreti di Napoli e soprattutto Atalanta (quest’ultima vicinissima a chiudere la trattativa), il 25enne potrebbe essere ceduto nel 2022, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Il presidente della Sampdoria Ferrero chiede circa 15 milioni di euro.

Qualche mese fa, prima della chiusura del mercato estivo, Thorsby ha allontanato le pretendenti: “Qui sto bene, sono stati i due anni più belli della mia carriera. Ho sempre detto che voglio continuare a crescere qui alla Sampdoria perché non ritengo chiuso il mio percorso”. La prossima estate però, le cose potrebbero cambiare.

L’Inter ha nel mirino anche il 21enne Damsgaard, autore di due gol con la Danimarca a Euro 2020 e paragonato a Michael Laudrup in patria: “Già ora ci sono aspettative che io faccia gol e assist, quindi è bello – ha dichiarato qualche tempo fa – perché lo voglio anche io. Queste sono alcune aspettative per le quali vorrei essere all’altezza”. L’Inter ha grandi aspettative sul giocatore, ma la concorrenza non manca di certo. Marotta in estate tenterà il doppio colpo.

OMNISPORT