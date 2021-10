Panatta e Ferrero, volano insulti: lite in diretta tv spopola sul web

Attacco e risposta, dritto e rovescio, calcio contro tennis. Ma non stiamo parlando di una partita. Pallone e pallina qui c’entrano davvero poco almeno a sentire e vedere cosa è successo in prima serata e in diretta tv su Rai 2 nella trasmissione Quelli che il lunedì quando il grande ex tennis italiano Adriano Panatta si è scontrato con il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Sono volate parole grosse. Una lite che è diventata subito virale sul web tra chi prendeva le parti di uno e chi dell’altro.

Ferraro attacca Panatta: volano parole grosse!

Nella trasmissione di Luca e Paolo con Mia Ceran, Quelli che il Lunedì, derivazione di Quelli che il calcio, trasferitosi di palinsesto dalla domenica pomeriggio al lunedì sera, c’era ospite in collegamento con Enrico Lucci, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. In studio, nel cast fisso della trasmissione oramai da un paio di anni, Adriano Panatta spesso chiamato in caso dai due comici su perle di vita, saggezza e romanità.

Sul finire del programma, nell’ultimo collegamento con Lucci, Ferrero ha chiesto la parola e ha sbottato contro la leggenda del tennis italiano reo, a suo dire, di aver espresso giudizi poco carini nei confronti di Roma e dei romani:

“Voglio dire al signor Panatta che si è permesso di criticare Roma e i romani, che se lui è dei Parioli, problema suo. Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto Panatta? Ma basta, non può parlare male dei romani. Perché lui di dov’è, di Fossombrone?”

La lite Panatta-Ferrero degenera: “Vaffa” in diretta Rai

Ma lo scontro non finisce qui. Dinanzi ad uno studio a metà tra lo sbigottito e il divertito, con Lucci che fatica a contenerlo, Ferrero continua nella sua invettiva contro l’ex stella del tennis italiano e internazionale tanto da decidere di abbandonare la trasmissione non prima di aver mandato un sonoro “Vaffa!” a un Panatta sbigottito.

La reazione di Panatta. “Posso rispondere a questo signore?” ha chiesto l’ex tennista, con Luca a trattenerlo da una reazione spropositata. E allora Panatta si è limitato a dire: “Ma quando mai avrei parlato male di Roma e dei romani? Questo signore non sta bene!“. In studio si è glissato sulla situazione con l’ingresso di Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Il video della lite, caricato sul profilo Twitter del programma sta facendo il giro del web dividendo gli utenti dei social tra chi sta con Panatta e chi sta con Ferrero.

SPORTEVAI | 12-10-2021 09:30