Mercato Inter: è fatta per il colpo in attacco, ora un altro dal Real

Edin Dzeko è finalmente un giocatore dell’Inter. Si è sbloccato lo stallo con la Roma, che aveva frenato il trasferimento del bomber bosniaco in nerazzurro, nonostante l’accordo già raggiunto tra capitolini e meneghini. L’ex attaccante del Manchester City ha rinunciato a circa metà dello stipendio mensile (200mila euro) per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi: il giocatore è sceso in campo a Monza in occasione della partita amichevole contro la Dinamo Kiev.

Dzeko è il primo tassello della strategia di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che stanno ristrutturando l’attacco a disposizione del tecnico piacentino dopo il doloroso addio di Romelu Lukaku.

La seconda punta arriverà entro la fine del mercato estivo: il nome uscito nelle ultime ore è quello di Luka Jovic. Secondo i media serbi, l’attaccante del Real Madrid sbarcherà a Milano: la trattativa sarebbe già nelle fasi avanzate e il classe 1997 arriverebbe in prestito.

Oltre a Jovic, i nomi più caldi delle ultime ore sono quelli di Joaquin Correa e Duvan Zapata, con l’attaccante argentino favorito: il club biancoceleste vuole liberarsi di lui per fare cassa e sbloccare il mercato, mentre lo stesso giocatore non vede l’ora di compiere il grande salto e riabbracciare Inzaghi all’Inter.

Claudio Lotito continua a chiede una somma vicina ai 40 milioni di euro, troppo per i nerazzurri che contano proprio sulla volontà di tutte le parti in causa di trovare un accordo il più velocemente possibile. Più lontano Duvan Zapata: il colombiano sarebbe il sostituto ideale ma l’Atalanta dovrebbe trovare un’alternativa prima di cederlo, e con il campionato che incombe un’intesa in tempi brevi sembra impossibile.

Niente da fare per Dusan Vlahovic, che la Fiorentina valuta 70 milioni di euro.

OMNISPORT | 14-08-2021 19:13