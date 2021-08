Roma, i tifosi cancellano Dzeko e scelgono l’erede

Tutti concentrati sull’Inter, ma cosa succede alle altre? La cessione di Hakimi prima, e quella ancora più dolorosa di Romelu Lukaku, ha spostato le attenzioni degli esperti di calciomercato tutti in direzione di Milano. I nerazzurri devono far fronte a due partenze molto importante, con una lacuna enorme da colmare al centro dell’attacco.

L’Inter punta su Dzeko

Ancora un’estate al centro delle voci per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco della Roma, un punto di riferimento per i tifosi giallorossi, è come ogni estate al centro del mercato. Nelle ultime sessioni di calciomercato è stato associato sia all’Inter che alla Juventus, ma poi è sempre rimasto nella Capitale. Stavolta la situazione sembra diversa con Marotta che sembra voler puntare sulla sua esperienza per sostituire Lukaku.

La contromossa della Roma

Ora la palla torna nel campo della formazione allenata da Mourinho. Una cessione di Dzeko non sembra impossibile ma i tempi sono molto stretti. Il campionato è ormai alle porte e se il bosniaco dovesse partire, i giallorossi avrebbero bisogno di tornare sul mercato visto che il solo arrivo di Eldor Shomodurov (arrivato quest’estate dal Genoa), potrebbe non bastare. Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio indica in Tammy Abraham del Chelsea e Alexander Isak della Real Sociedad due possibile alternative in attacco. Due obiettivi però non semplici da raggiungere visto il prezzo dei loro cartellini.

I tifosi scelgono l’erede di Dzeko

Due nomi molto interessanti per i tifosi come sottolinea Alessandro: “Mi sembrano due nomi giusti. Bravi, giovani, che segnano con regolarità e giocano in campionato importanti. Ma tra i due preferisco Abraham”. Mentre per Nicola ci sono altre strade percorribili: “Per me la Roma va su Icardi se Messi va al PSG”. Mentre Mancio scrive: “Per Abraham vogliono seriamente 40 milioni? Non credo che abbia giocato tantissimo la scorsa stagione. Però non metto in dubbio la bravura del calciatore”.

La corsa all’attaccante sembra aver acceso l’entusiasmo e la curiosità dei tifosi giallorossi che provano a dare anche consigli alla società: “Il giocatore che mi piace di più – scrive Marco – è Eduard, come caratteristiche secondo me è ideale per la serie A: grosso, veloce e segna. Poi va a scadenza nel 2022, è un crimine che sia ancora là”. E ancora: “Io punto su Eduard tutta la vita, non prenderlo sarebbe un errore gigantesco. Non vorrei che diventasse l’ennesimo rimpianto”.

09-08-2021