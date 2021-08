Inter, Beppe Marotta genio o disastro? E' polemica sui social

Bluff o re del mercato? Beppe Marotta doveva essere l’asso nella manica dell’Inter, che non a caso è tornata a vincere lo scudetto con il dg ex Juve (e Conte) ma c’è chi lo considera invece sopravvalutato e gli addossa molte colpe dell’attuale situazione dei nerazzurri. Tra chi ne chiede le dimissioni per aver assecondato la proprietà senza batter ciglio e chi contesta alcune sue operazioni c’è però una larga fetta di tifosi che lo scagiona. Se i campioni d’Italia stanno smantellando non sarebbe colpa sua e se bisognerà accontentarsi di seconde scelte è perché non c’è altra maniera per agire sul mercato.

Ziliani massacra Marotta su twitter

A lanciare la polemica è Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive su twitter: “5 milioni a Calhanoglu reduce da 4 anni di Milan di cui 3 da dimenticare. 5 milioni a Dzeko che a marzo avrà 36 anni e diventerà una zavorra economica tipo Sanchez e Vidal. Trattasi della famosa bravura di Marotta miglior dirigente italiano. Fine”.

I tifosi dell’Inter difendono Marotta e fanno paragoni col Milan

Fioccano le reazioni e i tifosi nerazzurri non ci stanno: “Meglio acquistare Giroud a 34 anni, dare 7 milioni annui al presentatore di Sanremo e perdere il miglior calciatore di Euro 2020 a 0. Zì. E per la cronaca: Vidal e Sanchez son stati presi a 0 sfruttando il decreto crescita” o anche “Non è escluso che se arriva Dzeko Sánchez saluti e dal punto di vista della tenuta fisica tra i due non c’è paragone. L’ingaggio di Calha è dettato anche dalla fretta di trovare un sostituto di Eriksen”

I paragoni col Milan sono la costante: “Invece perdere a 0 Gigio e Calha e affiancare a ibra (39 anni) giroud (34 anni) è un capolavoro di Maldini e del Milan…parli continuamente di imparzialità nell’arbitraggio e nel giornalismo e poi sei il primo a fare prostituzione intellettuale… Imbarazzante” o anche: “Mah, se la proprietà ti dice che devi spendere 0 euro, il dirigente fa il meglio che può con quel budget. Poi per carità, Marotta non è infallibile, ma criticarlo per questa sessione di mercato è da peracottari”.

C’è chi scrive: “L’Inter ha incassato 220 milioni, se a Marotta ne fanno spendere 50 o poco più per prendere 4 calciatori, la colpa non è sicuramente sua. Dategli in mano un centinaio di milioni e ne riparliamo. Altroché Dzeko” e infine: “Sanchez e Vidal possiamo addebitarli ad Antonio perché è stato Lui a volerli.”

SPORTEVAI | 09-08-2021 10:11