La Roma valuta il dopo Dzeko: Isak o Abraham

L’addio di Romelu Lukaku al Chelsea, vicino all’ufficialità, porterà ad un domino di attaccanti in entrata e uscita in giro per l’Europa. La stessa Inter punta Duvan Zapata dell’Atalanta, ma chiude anche l’acquisto di Edin Dzeko dalla Roma. Che corre così ai ripari a due settimane dal campionato.

Come evidenzia Sky Sport, sono due le piste principali della Roma per ovviare all’eventuale addio di Dzeko, sempre più vicino secondo le ultime voci: la prima è quella che porta al giovane Alexsander Isak, attaccante in forza alla Real Sociedad.

Classe 1999, si parla di Isak come uno dei potenziali crack d’Europa da diversi anni. I giallorossi possono contare anche sul nuovo arrivato Shomurodov, così come Borja Mayoral, che potrebbe così puntare ad essere titolare davanti allo svedese.

L’alternativa principale a Isak è Abraham, Campione d’Europa con il Chelsea inevitabilmente chiuso dall’arrivo di Lukaku: sull’attaccante inglese c’è però anche l’Atalanta: valutato 40 milioni, ha siglato 15 reti nel 2019/2020 in Premier, ma solo 6 nell’ultima annata.

Ovviamente sono altri i nomi sul taccuino della Roma, con il sogno Icardi difficile, nonostante il probabile addio al PSG in vista dell’arrivo di Messi. Sembra essere calato drasticamente invece l’interesse per il Gallo Belotti, fino a qualche settimana fa la prima possibilità dell’attacco.

Isak come detto sembra essere il giocatore su cui la Roma sta ragionando maggiormente: attaccante titolare della Svezia agli ultimi Europei, viene considerato come nuovo Ibrahimovic per nazionalità e caratteristiche da quando militava in patria, nell’AIK.

OMNISPORT | 08-08-2021 18:48