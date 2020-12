Mercato Inter, è fatta per la cessione di Radja Nainggolan

E’ durata solo 6 mesi la seconda esperienza di Radja Nainggolan all’Inter. Il centrocampista belga è stato nuovamente ceduto al Cagliari in prestito secco: a rendere nota la notizia, la Gazzetta dello Sport.

Il Ninja era totalmente fuori dai piani di Antonio Conte, che l’aveva accolto con freddezza la scorsa estate. Il giocatore aveva ottenuto solo pochi scampoli di partita negli ultimi mesi, e aveva espresso più volte la sua volontà di tornare nei rossoblu, in cui ha militato in prestito nella scorsa stagione.

L’Inter, considerata anche la professionalità del giocatore, che non si è mai lamentato in questi mesi, ha accettato di lasciar partire di nuovo Nainggolan in prestito secco, fino al prossimo giugno.

Il via libera è arrivato non a caso dopo il vertice di mercato tenutosi nella giornata di martedì ad Appiano Gentile tra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il mister leccese ha poi regolarmente diretto la squadra nel primo giorno di allenamento dopo la pausa estiva, in preparazione della partita contro il Crotone, in calendario domenica prossima.

Il ritorno del belga, seguito da diversi club, arriva nel momento propizio per i sardi: il Cagliari proprio oggi ha dovuto incassare la notizia del grave infortunio di Marko Rog, che ha finito in anticipo la stagione dopo il problema al ginocchio. Nainggolan si metterà a disposizione di Eusebio Di Francesco dal 4 gennaio, il giorno che aprirà la sessione di mercato in Italia.

OMNISPORT | 29-12-2020 17:53