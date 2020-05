Mercato Inter: i dettagli dell'offerta a Edinson Cavani

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela i dettagli dell'offerta fatto dall'Inter per convincere Edinson Cavani a sposare la causa nerazzurra: 7,5 milioni di euro più bonus a stagione per tre anni.

Al momento il Matador ne percepisce 12 ma è consapevole che chiedere lo stesso compenso in qualsiasi altro club è impensabile. Sulle sue tracce, oltre a Manchester United e Atletico Madrid, si è messo anche il Newcastle: gli sceicchi sauditi vorrebbero regalare ai tifosi un grande colpo per inaugurare il nuovo corso del club.

Una volta che Beppe Marotta avrà sistemato il reparto offensivo si concentrerà su quello centrale del campo: le offerte del Liverpool per Brozovic sono state prontamente rispedite al mittente ma i meneghini vogliono piazzare il colpo Mario Gotze.

Dopo la gara di sabato vinta per 2-0 sul campo del Wolfsburg, infatti, il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha ufficializzato una decisione che era nell’aria da tempo: "Con Mario ci lasceremo in estate. E' una decisione presa da entrambe le parti dopo averne discusso. Mario è davvero un bravo ragazzo” ha detto il dirigente ed ex capitano dei gialloneri a Sky Sports DE.

Classe ’92, Gotze è un trequartista dalla tecnica sopraffina, adattabile anche ad agire sull’esterno di una linea di mezzepunte a tre. Il giocatore sembra poter interessare in particolare le milanesi, allettate dal fatto che il tedesco sia svincolato: il Milan, in particolare, potrebbe fare leva sulla probabile presenza in società di Ralf Rangnick, che potrebbe portare con sé anche un allenatore connazionale. Il nodo è l'elevato ingaggio su cui pare che il giocatore non voglia fare sconti.

