Mercato Inter: il club ascolta Conte, si accelera su tre fronti

L’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang, con conseguente conferma dell’allenatore sulla panchina dell’Inter, inizia a generare le sue conseguenze. Il tecnico salentino ha chiesto garanzie di calciomercato in particolare per quanto riguarda il centrocampo, che va verso un’autentica rivoluzione. Che potrebbe riguardare il pupillo Arturo Vidal, ma non solo.

Il cileno è in uscita dal Barcellona e a questo punto non è più lecito attendersi cautela o lentezza nelle operazioni da parte della dirigenza del Biscione: l’Inter intende accelerare per regalare quanto prima a Conte il suo pallino nel reparto nevralgico del campo, per poi gettarsi all’inseguimento di un suo altro ex giocatore.

L’altro nome centrale nei desideri dell’allenatore è infatti quello di N’Golo Kanté, già incrociato ai tempi del Chelsea e che ora i Blues potrebbero anche decidere di lasciar partire. Davanti però, ovviamente, a un’offerta congrua.

Questi i due fronti più caldi in entrata in casa nerazzurra, secondo ‘SportMediaset’ anche più rispetto a quello di Sandro Tonali (considerato interessante, ma non cruciale per impostare il nuovo centrocampo della squadra). Poi c’è il discorso esuberi.

I giocatori individuati da Conte come non indispensabili o addirittura da cedere non sono pochi: si va da Brozovic a Candreva (che potrebbe interessare al Napoli), da Skriniar a Gagliardini, per arrivare a un Eriksen che però potrebbe andarsene solo di fronte a ricchissime offerte.

A quel punto si potrà realmente negoziare con Vidal (il nodo è l’ingaggio) e Kanté (per il quale il Chelsea vuole 50 milioni). Esistono anche due alternative: Ndombelé del Tottenham e Partey dell’Atletico Madrid. Ma intanto si lavorerà sulle due piste principali.

E l’arrivo di due tra questi quattro giocatori, aggiunti a quello certo di Hakimi e quello probabilissimo di Kolarov, porterebbero ulteriore sereno nei ricostruiti rapporti tra Conte e l’Inter.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 29-08-2020 12:51