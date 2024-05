F1 team radio Ferrari: Leclerc ha corso senza acqua a Miami, il retroscena. Sainz scatenato: "Un giro e vincevo"

I team radio dei piloti Ferrari durante il Gran Premio di Miami di F1: Leclerc rivela di aver corso senza bere, Sainz scatenato se la prende con Perez per lo start ma soprattutto è show con Piastri

La Ferrari torna da Miami con il bicchiere tra il mezzo pieno e mezzo vuoto. Charles Leclerc ha colto due podi, 2° nella Sprint e terzo nella gara, mentre Carlos Sainz ha dovuto masticare amaro con un doppio 5° posto che di certo non lo fa sorridere. Questi i risultati.

C’è poi la gara nella gara, quella dei team radio. E se Leclerc ha dovuto correre per tutta la corsa all’asciutto senz’acqua, Sainz si è spesso lamentato dell’atteggiamento dei suoi colleghi, da Perez e Piastri, cercando in tutti i modi di richiamare l’attenzione della direzione corsa, salvo poi essere lui, lo spagnolo, l’unico penalizzato della compagnia. Insomma beffa nella beffa per Carlos.

F1 Gp Miami, Leclerc assetato: il team radio di Charles svela il retroscena

Il Gran Premio di Miami di Charles Leclerc ha avuto una difficoltà in più. Il pilota della Ferrari ha corso tutta la gara senza acqua. A svelare questo retroscena molto particolare è stato proprio il monegasco in un team radio a fine gara col suo ingegnere di pista Xavi Marcos in cui Charles si lamenta anche del fatto di essere stato sfortunato con la Virtus Safety Car e la Safety Car uscite dopo il suo pist stop:

Xavi: “P3.”

Leclerc: “Ok, mer.a! Siamo stato sfortunato con la VSC e SC. Penso che comunque abbiamo fatto un buon lavoro!”

[…]

Leclerc: “Non credo che ci fosse l’acqua… Non ho avuto acqua dal giro di formazione in poi.”

F1, Sainz team radio scatenati: con Perez allo start e poi con Piastri

Se Leclerc non ha bevuto, sull’altra Ferrari, Carlos Sainz ha dovuto mandare giù parecchia amarezza. Il pilota spagnolo ha vissuto un week end in Florida particolarmente difficile. Sulla sua strada ha sempre trovato qualcuno che lo ha in parte rallentato, a cominciare da Ricciardo nella Sprint. Cosa che è continuata poi in gara, un po’ con Leclerc nelle prime fasi e poi Piastri alla ripartenza.

Sainz furioso nei team radio. Tutto è cominciato alla partenza. Sergio Perez ha compiuto una staccata da kamikaze alla prima curva rischiando di fare strike come qualche anno fa Bottas in Ungheria. Per sua fortuna non ha preso nessuno, compreso il compagno Verstappen.

Sainz è stato il più penalizzato dalla manovra, per non farsi prendere da Checo ha dovuto frenare ed è stato passato da Leclerc che non aveva avuto uno spunto felice e da Piastri. Entrambi i piloti Ferrari hanno pronunciato “improperi” irripetibili verso il messicano via radio. Ma è nel duello con Piastri che Sainz ha dato il meglio. Dopo il primo ruota a ruota ha chiesto la posizione in tutti i modi possibili e immginabili:

Sainz: “Mi ha spinto fuori!!”

Sainz: “Deve ridarmi la posizione o prenderà una penalità!”

Sainz: “Dite al box McLaren di essere intelligente, se mi dà la posizione non saranno penalizzati”

Pochi giri dopo ci sarà il sorpasso con contatto tra i due, Piastri avrà la peggio. La manovra di Sainz viene “notata” ma lo spagnolo anche nelle comunicazioni non sembra darci conto tanto che si preoccupa del fatto di aver perso la possibilità di vincere, per le stesse ragioni di Leclerc, nel suo caso la Safety è entrata un giro appena dopo il suo pit.

Adami: “Sarai investigato dopo la gara”

Sainz: “Un altro giro e avremmo vinto…”

Adami: “Supersfortunati!”

E dire che alla fine, oltre al danno la beffa visto che l’unico a essere penalizzato per la manovra di sorpasso sarà proprio Sainz che perderà dunque la quarta posizione a vantaggio di Checo Perez.