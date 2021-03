Mercato Inter: Marotta stravolge la difesa, nel mirino tre colpi a costo zero

L’Inter sta definendo in queste settimane le strategie di mercato della prossima stagione. A cominciare dalla difesa: l’obiettivo di Beppe Marotta è rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Antonio Conte, che in estate saluterà Ranocchia, Kolarov e Young.

Il Biscione ha messo nel mirino tre possibili colpi a costo zero. Secondo quanto riporta Tuttosport, gli uomini di mercato del club meneghino hanno allacciato i contatti con l’agente di Shkodran Mustafi, tedesco classe 1992 ex Sampdoria, attualmente allo Schalke 04. Il contratto con i club di Gelsenkirchen (che a fine stagione retrocederà) è in scadenza, e i nerazzurri proveranno a cercare un’intesa in vista dell’anno prossimo.

Un altro nome caldo è quello del centrale del Napoli Nikola Maksimovic, che ha da tempo deciso di non rinnovare il contratto con il club azzurro: l’agente Ramadani è anche procuratore di Handanovic, e un accordo si può trovare a breve. La terza strada porta a Aissa Mandi, franco algerino del Betis di Siviglia.

Sul fronte cessioni, Kolarov lascerà in estate perché non arriverà alla quota di 22 presenze, necessaria al rinnovo automatico del contratto (ora è a 11). Ranocchia è cercato dal Bologna, dal Sassuolo e dal Benevento e dirà a breve addio dopo dieci anni, mentre Young tornerà in Inghilterra, in Premier o in Championship: lo aspetta il Watford.

