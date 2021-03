Inter sul campione d'Europa, tifosi scettici

Club in crisi economica o società pronta a effettuare ancora grandi colpi sul mercato? Durante la pausa per le nazionali i tifosi dell’Inter sono tornati a interrogarsi sul futuro della propria squadra, sollecitati dalle notizie legate al calciomercato.

L’ultima vede l’Inter interessata a un forte centrocampista, già vincitore della Champions League, prossimo a liberarsi a parametro zero. A lanciare la notizia è stato Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Twitter.

Inter su Wijnaldum a parametro zero

“Il Liverpool e Gini Wijnaldum non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto (che scade a giugno) – ha scritto Schira – Il Barcellona sta lavorando per ingaggiare il centrocampista olandese e ha offerto un contratto triennale a 8 milioni l’anno. Anche l’Inter ha mostrato interesse e chiesto informazioni, ma non ha ancora presentato un’offerta”.

I tifosi si dividono

Di fronte al tweet di Schira, i tifosi dell’Inter si sono divisi. “Ci sta, Wijnaldum rientra nei profili seguiti dall’Inter: a parametro zero, così da non pagare ci saranno solo commissioni e stipendio”, il commento di Franco. Andrea P concorda: “Wijnaldum a parametro zero sarebbe ottimo, è stato molto sottovalutato durante la sua carriera, quella medaglia di bronzo che vinse a Brasile ’14 è stata la prima tappa di un percorso da campione. Professore del centrocampo”.

Per Pin_Algeri, invece, l’Inter dovrebbe avere altre priorità sul mercato: “Solo Wijnaldum? serve una prima punta come quarto attaccante”. Altri tifosi, invece, sollevano dei dubbi sulla notizia stessa. “I giornali che da mesi scrivono che l’Inter sta fallendo, sono gli stessi che ci accostano Aguero e Wijnaldum e suggeriscono di fare il salto di qualità prendendo Dybala (che io ammiro tantissimo) – scrive Andrea -. Ok che dovete vendere, ma un po’ di coerenza”.

E MatX replica: “Magari sanno qualcosa che noi non sappiamo, magari! Oppure è solo per prendere in giro l’Inter come dice Conte”.

