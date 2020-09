Mercato Inter: ore calde per il futuro di Skriniar

L’Inter è concentrata sulla prossima sfida di campionato con il Benevento di Filippo Inzaghi ma, parallelamente, è molto vigile sul fronte calciomercato. Sono ore decisiva per il futuro del difensore Milan Skriniar.

Indicato, da più parti, come possibile partente, il difensore slovacco piacerebbe moltissimo a Josè Mourinho, alla disperata ricerca di un rinforzo per completare il pacchetto difensivo del suo Tottenham.

Gli Spurs non avrebbero ancora fatto una proposta ufficiale all’Inter ma starebbero lavorando per recuperare più cash possibile per strappare Milan Skriniar al club nerazzurro. L’accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di 50 milioni di euro.

Dall’Inghilterra, si parla di una possibile cessione di Juan Foyth al Fulham. Il Tottenham incasserebbe circa 10 milioni di euro che verrebbero utilizzati nell’affare Milan Skriniar. Una trattativa da concludere a stretto giro.

Al giocatore verrebbe garantito un contratto di cinque anni a ben cinque milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante per un difensore che, nell’ultimo anno, ha faticato a giocare con continuità con Antonio Conte.

Dovesse perdere Milan Skriniar, l’Inter potrebbe tornare sul mercato. Il sogno resta N’Golo Kanté ma non è da escludere che si cerchi un difensore di prospettiva o un’occasione last minute che piaccia ad Antonio Conte.

Intanto, dalla Germania, giunge la notizia secondo cui David Alaba non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco. Al termine di questa stagione diventerebbe libero di scegliere una nuova squadra. Un parametro zero che farebbe gola a tanti, anche all’Inter.

OMNISPORT | 29-09-2020 08:28