Mercato Inter: scelto il primo colpo in entrata, si chiude

L’Inter sta per cambiare pelle: il primo colpo in entrata della neonata era Inzaghi sarà Filip Kostic. L’esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, classe 1992, secondo i media tedeschi avrebbe trovato l’accordo con il club nerazzurro per il trasferimento estivo a Milano.

Il neo tecnico Simone Inzaghi ha spinto molto per il giocatore serbo, che nella scorsa stagione in Bundesliga ha impressionato sulla fascia sinistra realizzando 4 gol e 17 assist: il suo valore di mercato è intorno ai 20 milioni di euro. Il Biscione è pronto a chiudere una volta ceduto Achraf Hakimi.

Cresciuto nel Radnički Kragujevac, Kostic ha trascorso un biennio nel campionato olandese, al Groningen, prima di sbarcare in Germania nel 2014: in Bundesliga si è imposto come uno degli esterni più affermati, e ha vestito le maglie di Stoccarda, Amburgo e Eintracht Francoforte.

Già adocchiato nei mesi scorsi dagli uomini di mercato nerazzurri, sarebbe perfetto come esterno sinistro nel 3-5-2 che ha in mente Simone Inzaghi. L’Inter come detto dovrà però liberarsi prima di Hakimi.

Per l’esterno marocchino si potrebbe a breve scatenare un’asta tra Chelsea e Paris Saint Germain. Entrambe le società avrebbero già trovato l’accordo con il giocatore, mentre i nerazzurri non vogliono contropartite tecniche ma soldi cash (non meno di 70 milioni di euro).

Oltre ad Hakimi, l’Inter si prepara ad incassare anche i soldi della cessione di Joao Mario, che sta definitivamente per lasciare il club milanese per lo Sporting Lisbona.

OMNISPORT | 10-06-2021 14:10