Inzaghi chiama due fedelissimi all'Inter, tifosi increduli

Qualche cessione pesante, ma anche diversi acquisti funzionali all’idea di gioco cara al nuovo allenatore. Sembra essere questo il modus operandi dell’Inter nella prima fase del suo mercato estivo. Se alcuni big sembrano sul piede di partenza, a cominciare da Hakimi, è lo stesso Inzaghi che – secondo indiscrezioni – si sta muovendo in prima persona per portare a Milano alcuni suoi fedelissimi che lo hanno accompagnato nella sua lunga e fortunata parentesi laziale.

L’Inter su due pupilli di Inzaghi

A svelare i dettagli di una doppia trattativa sull’asse Formello-Appiano Gentile è il giornalista Nicolò Schira. Per l’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport sarebbe già in programma un incontro tra l’agente di due calciatori biancocelesti e i dirigenti nerazzurri. Ecco il testo del messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del cronista: “Un incontro è già stato fissato tra l’agente Matteo Materazzi e l’Inter per parlare di due possibili rinforzi, Stefan Radu e Felipe Caicedo. Caicedo, in particolare, potrebbe essere l’alternativa a Lukaku mentre Radu lo sarebbe di Bastoni. Radu, comunque, non è una priorità per i nerazzurri, che sono invece molto interessati a Caicedo“.

Caicedo e Radu all’Inter? Tifosi scettici

I nomi di Radu e Caicedo, che non sono neppure titolari fissi alla Lazio, non rispondono pienamente alle aspettative dei sostenitori dell’Inter. “Fantastico, Radu del resto è il nuovo Kolarov“, scrive sarcastico un supporter nerazzurro. “Caicedo è un nome interessante. Su Radu invece meglio non commentare”, un altro parere. “Faremo fatica a liberarci di Radu il portiere e già pensiamo a prenderne un altro?”, ironizza un tifoso. Qualche apprezzamento in più invece per l’attaccante ecuadoriano: “È un calciatore che sa aspettare il suo momento, che segna gol pesanti e ha il fisico giusto per far respirare Romelu”. E ancora: “Sì, come alternativa di Big Rom andrebbe bene”. Ma qualcuno si aspetta altro: “Ma dai, è uno scherzo? Questi rinforzi non sono buoni neppure per guadagnare un piazzamento in Champions“.

