Inter, mani sul vice-Lukaku e sull'erede di Hakimi

Non avrà molti soldi ma le idee chiare sì. O almeno così sembra. Non sta perdendo tempo l’Inter sul mercato, Marotta è consapevole che sarà una sessione da lacrime e sangue, con sacrifici dolorosi e margini di azione piuttosto limitati ma avrebbe già nel mirino i primi due colpi, come rivela Fabio Santini. L’esperto di mercato del quotidiano Libero parla al Processo su 7Gold e rivela che i nerazzurri hanno già bloccato il vice-Lukaku e il terzino che dovrà sostituire il partente Hakimi, destinato al Psg.

Per Santini l’Inter ha preso Caicedo e Emerson

Dice Santini: “Caicedo verso l’Inter, sarà lui il vide Romelu Lukaku, il calciatore che avrà il compito di dare il cambio al centravanti quando il belga avrà la necessità di fermarsi. L’Inter, in vista della prossima sessione di calciomercato, avrà la necessità di incassare una cifra importante dalle cessioni. Hakimi sembra destinato ad andare via, ma la dirigenza della Beneamata avrebbe già trovato un sostituto. Si tratta del terzino in forza al Chelsea, Emerson Palmieri”.

Santini spiega dietrofront Juve su Donnarumma

Nel confermare che è tutto fatto tra Psg e Donnarumma, Santini spiega anche perché la Juventus si è tirata indietro nella corsa al portiere del Milan: “L’avvento di Massimiliano Allegri ha cambiato lo scenario. Il mister toscano ha piena fiducia nell’attuale numero uno della Vecchia Signora Szczesny ed è convinto che possa fare bene. Il mister ritiene che i problemi della Juventus non siano certamente in porta”.

Infine mercato Napoli: “La linea Barcellona-Napoli è bollente. C’è stata una telefonata tra la dirigenza degli azzurri e quella dei catalani: agli spagnoli piace Fabian Ruiz, si tratta..Intanto Lorenzo Insigne, per rinnovare, ha chiesto 5.5 milioni di euro a stagione. Sapete come gli ha risposto De Laurentiis? Che non se ne parla nemmeno”.

Tra Napoli e Insigne tutto fermo

“Non ci sono margini di trattativa a certe cifre: il Napoli non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne investendo così tanto. Si parla di un forte interesse da parte dell’Inter di Zhang, ma il discorso non cambia. Il Magnifico chiede sempre 5.5 milioni di euro a stagione e non credo che l’Inter, in questo momento, sia nelle condizioni economiche giuste per venirgli incontro”.

SPORTEVAI | 08-06-2021 09:56