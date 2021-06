Mercato Inter: se dovesse partire Lautaro c'è già il sostituto

Dopo le dichiarazioni del suo procuratore, che diceva di voler capire il progetto dell’Inter e anche di valutare le offerte in arrivo da altre parti, il futuro di Lautaro Martinez in nerazzurro è sempre più in bilico. E’ noto a tutti che il primo nome in uscita dei campioni d’Italia è Hakimi, ma ora bisogna pensare anche eventualmente a sostituire il “Toro” argentino, qualora dovesse partire. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, per rimpiazzare il marocchino c’è, in pole position, Emerson Royal, brasiliano che nelle ultime due stagioni ha giocato nel Betis Siviglia in prestito dal Barcellona, anche se l’agente del difensore, oltre che l’Inter, ha incontrato anche il Milan.

Per quanto riguarda il sostituto di Lautaro, negli ultimi giorni sono salite le quotazioni del gioiellino del Sassuolo Giacomo Raspadori, la cui carriera viene paragonata dal Corsport a quella di Lautaro, arrivato 21enne alla Pinetina proveniente dal Racing Avellaneda, quindi tutto sommato da incognita totale per il calcio europeo. Ma l’argentino in tre stagioni all’Inter è arrivato a livelli di eccellenza assoluta, specie come spalla di Romelu Lukaku, e ora è conteso in particolar modo dalle big spagnole, le due squadre di Madrid e il Barça.

Lo stesso si potrebbe dire per Raspadori, classe 2000 che ha esordito in Serie A col Sassuolo nel 2019 e che quest’anno ha fatto vedere cose importanti, con 27 partite e 6 gol in campionato, che gli sono fruttate la convocazione del ct azzurro Roberto Mancini per Euro 2020 che comincia oggi con Italia-Turchia. La quotazione del calciatore, che potrebbe salire ulteriormente se il ragazzo dovesse trovare spazio in Nazionale, è una discriminante importante per l’Inter ma i rapporti dei nerazzurri col club emiliano e con l’agente dell’attaccante sono ottimi. Per questo Raspadori attualmente viene preferito a Muriel da Marotta e Ausilio, inoltre Sanchez, che oltretutto piace al nuovo tecnico Simone Inzaghi, potrebbe restare per aiutare a crescere il 21enne di Castel Maggiore.

OMNISPORT | 11-06-2021 11:08