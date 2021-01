Mercato Inter: un doppio prestito per il grande colpo in entrata

Malgrado quello che ha detto recentemente il suo tecnico Antonio Conte l’Inter continua a lavorare nelle segrete stanze per piazzare un grande colpo di mercato. In particolare i nerazzurri sembrano non aver mai abbandonato la pista che porta ad Alejandro Gomez, che piace sia all’allenatore sia alla dirigenza interista e che è ormai partente sicuro dall’Atalanta a causa dei contrasti evidentemente insanabili col tecnico Gian Piero Gasperini.

Come scrive Alessio Alaimo su tuttomercatoweb.com si sta studiando il modo per intavolare un’operazione last minute e che, naturalmente, non comporti uscite eccessive dalle casse nerazzurre ma accontentando comunque la Dea, che però al momento ha posto il veto alla cessione del Papu ad altri club italiani.

Ma c’è un’operazione che potrebbe cambiare tutto e favorire l’arrivo del 32enne argentino alla corte di Conte e che consisterebbe in uno scambio di prestiti per sei mesi, e cioè Christian Eriksen, che non trova spazio con Conte, in cambio del Papu, per poi ritrattare tutto e rinegoziare tutto la prossima estate.

Questo scenario potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti per l’Atalanta e per lo stesso Gomez. Se il doppio prestito dovesse realizzarsi l’Inter si accaparrerebbe il giocatore che insegue senza spendere cifre folli e l’Atalanta potrebbe inserire nella sua rosa Eriksen a determinate condizioni legate al pagamento dell’ingaggio.

OMNISPORT | 15-01-2021 18:46