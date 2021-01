Atalanta, situazione Gasperini-Papu Gomez insostenibile: vertice

Quanto si è consumato tra Papu Gomez e la società, è qualcosa di irreparabile ormai. Qualcosa che trascende la normale dialettica e che ha coinvolto, in primis, il rapporto con il tecnico Gian Piero Gasperini e gli equilibri all’interno dello spogliatoio. Che fosse una questione risolvibile o gestibile o non lo fosse, adesso poco conta: la cessione è cosa da chiudere quanto prima, ma senza che una simile urgenza “ambientale” diventi un costo per la società e una interminabile elenco di accuse e repliche via Instagram come avvenuto anche in quest’ultima giornata di campionato. L’ambizione, insomma, è quella di vendere il giocatore e di monetizzare anche se in un simile contesto, anche se in una sessione invernale più incline agli scambi e alle opportunità più misurate e con orizzonti più immediati.

Il vertice per decidere il futuro di Papu Gomez

Così a stretto giro, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stato programmato un vertice a tre in quel di Zingonia: gli attori di questo incontro, in calendario nei primissimi giorni della settimana, sono il presidente Percassi, l’allenatore Gasperini e l’agente di Papu Gomez, Giuseppe Riso. Da questo vertice dovrebbero emergere due conclusioni decisive, in questa trattativa in uscita: la linea da tenere e da condividere e le cifre dell’accordo.

Le condizioni per l’addio a Bergamo

Un duplice obiettivo che, in questi giorni decisivi, si tradurrà nei presupposti per impostare non più un dialogo ma una autentica manovra per chiudere il trasferimento dell’argentino.

Interessate, com’è noto, sono l’Inter, la Juventus e la Lazio (il Milan sembrerebbe fuori dalla lista delle contendenti) per ragioni tecniche ma con una limitazione evidente, legata alle presunte richieste del club a cui formalmente il giocatore è legato fino al 2022. Le parole di Marotta e Conte in occasione della sfida con la Roma hanno castrato le aspettative dei tifosi, già afflitti dalle indiscrezioni relative alla situazione societaria, in termini di mercato.

Le condizioni dell’Inter per Papu Gomez

Secondo Tuttosport, però, c’è ancora spazio per colpi di scena: la dirigenza interista, che attende la risoluzione del caso Eriksen e lavora all’uscita di Pinamonti, infatti è attenta a eventuali occasioni, scenari al momento non preventivabili, a patto che siano funzionali al progetto dell’allenatore, Antonio Conte.

Gomez rientrerebbe dal punto di vista tecnico, ma quegli 8-10 milioni attorno a cui si discute e che costituiranno oggetto di valutazione anche nel prossimo vertice dovranno essere davvero studiati come investimento, in un frangente così delicato. Anche per l’Inter.

VIRGILIO SPORT | 11-01-2021 09:14