Papu Gomez, guerra "muta" con Gasperini: la sua replica per immagini

Continua la guerra a distanza tra Alejandro ‘Papu’ Gomez e Gian Piero Gasperini. E, come conseguenza, tra l’ormai ex capitano dell’Atalanta e il club che ha contribuito a portare a una dimensione europea e internazionale. Lo si capisce chiaramente tramite le Instagram Stories, strumento che l’argentino ha scelto da settimane per manifestare il proprio disappunto per le esternazioni del tecnico orobico.

L’Atalanta ha battuto in maniera convincente il Benevento nell’anticipo del sabato pomeriggio. Un 4-1 che ha dimostrato ancora una volta quanto la squadra abbia fatto fronte senza problemi all’assenza del Papu. Gasperini è però tornato a parlare del giocatore nel dopo partita, e ancora una volta ha fatto discutere.

“Le mie decisioni su Gomez sono sempre state il frutto di valutazioni tecniche – aveva infatti affermato -. Vedevo il centrocampo in sofferenza, e ho preso delle decisioni per aiutare Freuler e De Roon. Eravamo in difficoltà e Gomez non si adattava. Era già successo in passato, ma stavolta la decisione non è stata accettata“.

Una lettura evidentemente non accettata dallo stesso Papu, che ha risposto via social senza aggiungere una parola. Sul suo account di Instagram si vedono infatti diverse Stories in cui si vedono alcuni spezzoni di partita “muti”. Nessun commento dell’argentino, ma solo immagini in cui lui stesso appare in campo e la sua posizione è evidenziata da alcuni cerchi.

Quello che Gomez cerca di sottolineare è che il sacrificio, da parte sua, sarebbe arrivato. Ulteriore riprova per fotogrammi di una frattura totale con Gasperini. Ora la patata bollente è in mano all’Atalanta: le pretendenti al giocatore non mancano, ma se dovesse partire si vuole monetizzare dalla sua cessione.

Inter, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e PSG sono solo alcune tra le società interessate al Papu. Il problema sono i 10 milioni che la Dea vuole dalla sua cessione. E non è detto che qualcuno sia disposto a versarli.

OMNISPORT | 10-01-2021 13:13