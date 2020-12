Inter, Ausilio lancia un segnale a Gomez

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha mandato un segnale importante ad Alejandro Gomez, in rotta con l’Atalanta: “Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri, l’Atalanta sono amici, sappiamo che c’è qualcosa che non va, ma ne restiamo fuori. Poi la stima per Gomez c’è”.

Il dirigente nerazzurro si è anche soffermato su Radja Nainggolan: “Vediamo, abbiamo parlato con lui anche di recente e sono sicnero, il ragazzo ha lavorato molto bene in questi mesi. È stato un professionista esemplare. Abbiamo parlato con lui per capire le esigenze, è normale voglia giocare. Ma siamo chiari, non regaliamo niente a nessuno. Poi se possiamo accontentare questo ragazzo, che si è dimostrato molto serio, lo faremo”.

OMNISPORT | 20-12-2020 15:03