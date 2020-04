Mercato Inter: Zhang dà il via libera per il prossimo colpo

Dopo diverse settimane di attente riflessioni Steven Zhang ha preso una decisione su Sandro Tonali: nei prossimi giorni verrà recapitata un'offerta al Brescia. Il centrocampista, oggetto del desiderio anche della Juventus, è uno dei giovani più promettenti del panorama italiano ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Lo riporta Sportmediaset.

Recentemente il giovane ha rivelato al Corriere della Sera: "Mercato? Non ci penso, non m’importa, non ora . E non lo dico così, per sviare. A me interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia e a Brescia, che ha creduto in me. Poi, vedremo".

"Il presidente mi vuole bene, come a un figlio. E io voglio molto bene a lui, mi dà sempre consigli importanti. Non lo so, sono un sacco di soldi. Un po’ fa effetto sentire certe cifre, ma io sono sempre abbastanza calmo e sereno, è una mia qualità".

A Tuttosport il presidente Cellino ha dichiarato: "Per Nainggolan, ai tempi del Cagliari, ho rinunciato ai soldi della Juventus perché ero convinto che Radja avesse bisogno del calore di Roma e ho avuto ragione. Tonali è un ragazzo più freddo, del nord. Però dentro è un sentimentale. Ecco perché, siccome sono romantico, mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà. Io preferirei che restasse comunque in Italia".

"La Juventus è cresciuta molto con Agnelli e Paratici. Nell'Inter c'è un proprietario straniero e non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo. Però hanno Marotta, un dirigente top per il quale nutro un grande rispetto. Vedremo… Dipenderà da Tonali, sarà lui a scegliere. Ma spero che resti in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta".

L'Inter ha in previsione di investire anche per il reparto offensivo: blindato Lautaro Martinez, Beppe Marotta è alla ricerca di sostituti all'altezza per lui e per Romelu Lukaku. Ai profili già circolati nel mercato di gennaio (Giroud e Mertens su tutti), si è aggiunto quello di Moise Kean. Secondo Tuttosport l'ex attaccante della Juventus avrebbe nostalgia della serie A e avrebbe addirittura già dato il suo consenso al trasferimento a Milano.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 15:23