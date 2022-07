Juventus, ipotesi prestito secco per Arthur

La Juventus non ha più intenzione di avere Arthur in rosa. La sensazione è che la società bianconera stia facendo di tutto per trovare una nuova sistemazione al centrocampista brasiliano. Non pare essere arrivata nessuna offerta importante. Si parla di possibili destinazioni in Premier League o Liga.Leggi l'articolo10:26

Juventus, tutte le alternative a de Ligt: l’ultima parola di Allegri

La Juventus dice addio a Matthijs De Ligt, partito ufficialmente per Monaco di Baviera. Duro colpo per la Vecchia Signora, costretta a cercare un sostituto in tempi rapidi. In cima alle preferenze di Allegri e della società sembra essere schizzato Bremrr, che oggi ha un incontro con l'Inter per capire lo stato della trattativa: i nerazzurri hanno in mano l'accordo col giocatore, ma non quello con Cairo e il Torino.Leggi l'articolo10:30

Calciomercato, il borsino di oggi. Svolta Dybala, come va la trattativa per Bremer

La Joya ha scelto la Roma, può sbloccarsi anche Zaniolo alla Juventus. È asta tra i bianconeri e i nerazzurri per il difensore brasiliano del Torino.Leggi l'articolo11:40

Dybala alla Roma, si scatena l'ironia dei suoi ex tifosi

Il passaggio dell'argentino ai giallorossi fa scatenare il web: juventini ironici e nostalgici, interisti delusi, romanisti euforici ed entusiastiApprofondimento12:08