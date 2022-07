18-07-2022 15:40

Paradosso dei paradossi, ad esultare per la firma di Paulo Dybala con la Roma potrebbero non essere solo i tifosi giallorossi ma anche quelli bianconeri.

Dybala alla Roma avvicina Zaniolo alla Juventus

Costoro infatti, proprio grazie all’accordo raggiunto tra la “Joya” e il club della Capitale, dopo Di Maria e Pogba potrebbero nei prossimi giorni gioire anche per l’approdo a Torino di Nicolò Zaniolo.

La trattativa per l’ala azzurra infatti potrebbe accelerare prendendo una nuova piega quando l’argentino avrà messo nero su bianco il suo nuovo accordo con la Roma che, messasi in tasca le prestazioni di Dybala, potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con tutt’altro animo.

Come cambia la trattativa per Zaniolo alla Juventus

Forte del colpo Dybala, la Roma potrebbe ammorbidire la sua posizione riguardo alla cessione dell’esterno azzurro.

Finora, infatti, i giallorossi sono sempre stati irremovibili in merito alle richieste (50 milioni) per Zaniolo e all’eventuale inserimento di contropartite tecniche nell’affare, sempre rifiutate da Pinto.

Zaniolo-Juventus, svolta dopo la firma di Dybala

La nuova situazione potrebbe portare la Juventus, prossima a cedere a De Ligt, ad avere uno sconto per quanto riguardo la parte cash da versare alla Roma ma non solo.

Per concludere l’affare, potrebbe tornare d’attualità anche il nome di Arthur, giocatore che, dopo i secchi “no”, la Roma potrebbe pensare di accettare d’inserire nella trattativa assieme ad un conguaglio economico: vedremo se i dirigenti giallorossi accetteranno questa formula oppure insisteranno nelle prossime ore per volere solo soldi per il proprio esterno, profilo che a Mourinho ad ogni modo non dispiacerebbe trattenere per comporre un attacco di primissimo piano.

