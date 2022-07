La Joya ha detto sì a Mourinho: come giocherà la Roma con Dybala?

18-07-2022 11:52

Paulo Dybala ha detto sì. L’argentino ha scelto la Roma per rilanciarsi, José Mourinho ha saputo toccare le corde giuste per convincere l’argentino, scaricato dalla Juventus, sedotto e abbandonato dall’Inter e poi cercato anche dal Napoli, che mentre gli prefigurava un ruolo da nuovo Maradona cedeva una dopo l’altra tutte le stelle, da Insigne a Mertens, da Koulibaly a Ospina. Lo Special One ha fatto capire a Dybala che sarà centrale nel progetto e che la Roma punterà a crescere proprio attorno a lui. Ma come giocheranno i giallorossi con Dybala?

La nuova Roma con Dybala: l’undici tipo senza Zaniolo

Molto dipenderà dalla presenza o meno di Zaniolo. Già, perché paradossalmente l’arrivo della Joya spinge il gioiellino ligure proprio in direzione della Juventus. Nella prima formazione della nuova Roma con Dybala abbiamo immaginato Zaniolo in partenza. Il modulo è il 3-4-2-1. Rui Patricio in porta, linea difensiva a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, centrocampo con Karsdorp (o Celik a destra), Spinazzola a sinistra e in mezzo il duo Matic-Cristante. Dybala agirebbe con Pellegrini alle spalle dell’unica punta vera, Abraham, partendo dalla destra per poi accentrarsi.

La nuova Roma con Dybala: la formazione se Zaniolo resta

Se invece Zaniolo dovesse rimanere, come si augurano Mourinho e gli stessi tifosi della Roma, ci sarebbero un paio di modifiche a questo assetto base. Non nel modulo, quanto nelle posizioni di alcuni giocatori. Pellegrini arretrerebbe nella linea dei centrocampisti, prendendo presumibilmente il posto di Cristante. Al suo posto invece agirebbe Zaniolo, che dovrebbe partire da sinistra per dialogare con Dybala qualche metro dietro Abraham.

La nuova Roma con Dybala: pronta la variante tattica

C’è anche una variante tattica, però. Dybala, infatti, oltre che da ala nel tridente potrebbe agire anche da seconda punta, al fianco di un centravanti di stazza come l’inglese. In questo caso la Roma giocherebbe col 3-4-1-2, con Cristante a centrocampo al fianco di Matic e con Pellegrini schierato da numero dieci, nelle vesti di trequarstista, alle spalle della coppia d’attacco formata proprio da Dybala e Abraham.

