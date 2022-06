Roma, ufficiale: Matic è un nuovo giocatore giallorosso

14-06-2022 15:44

Nemanja Matic è un nuovo giocatore della Roma. Dopo aver svolto le visite mediche ieri, l’ex Manchester United ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Tornerà così a lavorare con lo Special One per la terza volta in carriera dopo Chelsea e appunto United.

Matic guadagnerà in una stagione 3,5 milioni di euro.

Questo il comunicato della Roma:

“L‘AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023”.

Queste invece le prime parole di Matic da nuovo giocatore della Roma:

“Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni”, ha dichiarato Matic nella sua prima intervista in giallorosso. “La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante”.