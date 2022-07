Salihamidzic ottimista su De Ligt, pressing Bayern sulla Juve

15-07-2022 12:45

La Juventus è ormai rassegnata a dover sacrificare quello che, nell’estate del 2019, era stato annunciato come il difensore del futuro bianconero, oltre che del presente. Parliamo naturalmente di Matthijs De Ligt, che a seguito della sua richiesta al Club di cambiare squadra ha scombussolato i piani di mercato della Juve per quanto riguarda il reparto difensivo, che già dovrà fare i conti con l’assenza di Giorgio Chiellini, che ha detto addio dopo 17 anni. Sull’ex Ajax è fortissimo, da diversi giorni, l’interessamento del Bayern Monaco, determinato a concludere la trattativa con i bianconeri al più presto. Lo ha confermato in prima persona il Direttore Sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, ex conoscenza della Vecchia Signora.

Le dichiarazioni di Salihamidzic su De Ligt

Intervistato dalla Bild, Brazzo – come lo chiamavano tutti a Torino e non solo – si è espresso con ottimismo sulla buona riuscita della trattativa con la Juventus. Queste le sue parole: “Per me era importante sedermi ad un tavolo con Cherubini, Arrivabene e Nedved. Sono stato per quattro anni bianconero e ho dunque un buon rapporto con la Juventus. Abbiamo avuto due discussioni, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede. Penso che siamo in una buona posizione per De Ligt al momento, perchè abbiamo già fatto alcune cose. Questo rende il tutto più facile nel mercato dei trasferimenti”.

Juve – Bayern, il punto sulla trattativa per De Ligt

Salihamidzic si è fatto portatore, nel suo viaggio a Torino, di una proposta da 60 milioni di euro di parte fissa, più 10 di bonus, giudicata insufficiente dalla Juve. Per cedere De Ligt, i bianconeri sono sì disposti a fare uno sconto rispetto alla proibitiva clausola rescissoria da 125 milioni, ma non vorrebbero scendere sotto il tetto dei 90 milioni. La distanza va ancora colmata, dunque, e non è un dettaglio da poco, ma le parole del DS del Bayern fanno presagire a una riuscita dell’affare. Quel che è sotto la luce del sole è che la Juventus non vuole fare una minusvalenza, quindi vorrà guadagnare qualcosa rispetto all’acquisto avvenuto per 85 milioni del centrale ex Ajax.

Il prossimo colpo per la difesa della Juve

Una volta formalizzata la cessione di De Ligt, che a questo punto diventa un tema urgente in casa Juve, con i soldi che entreranno nelle casse bianconere, Cherubini punterà subito a trovare il sostituto dell’olandese. Bremer è promesso all’Inter da tempo, ma la Juve starebbe provando a inserirsi tra il Torino e i nerazzurri per strapparlo alla concorrenza. Oltre al brasiliano, piace Pau Torres del Villareal, ma la sua valutazione è di almeno 40 milioni, mentre con Bremer i bianconeri riuscirebbero probabilmente a risparmiare qualche milione. Più defilate invece, sempre per ragioni economiche, le piste che portano a Presnel Kimpembé del PSG e Gabriel Magalhaes dell’Arsenal.

