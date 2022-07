Juventus, i tifosi dicono sì al ritorno di Morata ma c’è una condizione I bianconeri continuano a trattare con l’Atletico Madrid per l’attaccante spagnolo ma i fan bianconeri non vogliono rinunciare al sogno Zaniolo Leggi l'articolo 08:49

Juventus, Conte e Paratici prepararono un altro sgambetto: tifosi in ansia

Il Tottenham si lancia con decisione sulle tracce di Nicolò Zaniolo: per la Vecchia Signora ancora un duello di mercatio contro due ex dal passato bianconeroVai all'articolo10:12