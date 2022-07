25-07-2022 10:12

La Juventus non perde di vista Nicolò Zaniolo. Dopo aver concluso l’affare Gleison Bremer, i bianconeri sembrano essersi presi una pausa sul mercato: giusto il tempo di riorganizzarsi e poi lanciarsi nuovamente sugli obiettivi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione.

Juventus: si raffredda la pista Zaniolo

Nelle ultime settimane sembra essersi molto raffreddata la pista che portava a Nicolò Zaniolo. Il talentuoso centrocampista della Roma ha un prezzo di mercato piuttosto alto ma le discussioni del suo contratto con il club giallorosso sembravano spingerlo verso un addio prematuro. Situazione che può essere cambiata con l’arrivo nella capitale di Paulo Dybala che sembra aver dato la scossa a tutto l’ambiente romanista e che potrebbe convincere anche Zaniolo a fare un piccolo passo indietro.

Zaniolo: occhio al Tottenham di Paratici e Conte

Negli ultimi giorni però sul calciatore della Roma si sono concentrare anche le attenzioni del Tottenham. Gli Spurs dopo una stagione tra molti alti e bassi vuole provare a dare l’assalto al titolo e con la guida di Conte in panchina, e di Paratici dal quartiere generale, l’idea è quella di costruire una squadra subito competitiva. Come accaduto già negli ultimi mesi i due ex bianconeri guardano con particolare attenzione al mercato italiano per provare a rinforzare la squadra e anche in questa occasione i destini potrebbero tornare a incrociarsi con la Juventus.

Juventus: tifosi preoccupati dagli Spurs

L’inserimento del Tottenham su Zaniolo preoccupa alcuni tifosi della Juve. C’è chi invece continua ad ostentare sicurezza: “Sicuri che Zaniolo sia disposto ad accettare un’eventuale offerta del Tottenham? La sua proprietà è l’Italia – dice Mirko e il gradimento è totale per l’unica squadra sin qui in corsa”. Anche Gaetano è ottimista: “E’ una trattativa alla Locatelli. Più aspetta la Roma più dovrà accogliere le condizioni Juve. Detto questo per me già si sono accordati. Aspettano di fare spazio a centrocampo”.

Meo sicuro invece Faye: “Lo sappiamo che Zaniolo vuole la Juve, lo ha fatto capire e vedere in tutti i modi. La mia domanda è? Aspetterà ancora a lungo. Così stiamo rischiando”. Anche Alessandro ha dei dubbi: “Tutto giusto ma se no escono centrocampisti non entra nessuno secondo me. E la vedo veramente dura trovare collocazione al brasiliano. Ramsey non lo prendo neanche in considerazione”.

