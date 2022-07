25-07-2022 08:49

La Juventus continua a insistere per Alvaro Morata. I bianconeri continuano quella che sembra una trattativa molto complicata con un “cliente” difficile come l’Atletico Madrid. Ma Massimiliano Allegri è stato molto chiaro nelle sue volontà, l’attaccante spagnolo per lui è fondamentale e farlo tornare a Torino sarebbe un passo avanti significativo per costruire la squadra che ha in mente.

Juventus: tutto su Alvaro Morata

In questo momento la Juventus sembra aver concentrato tutte le attenzioni sul ritorno di Morata, un volere preciso di Massimiliano Allegri che ne adora le caratteristiche tattiche e la complementarità con Dusan Vlahovic. La trattativa con l’Atletico Madrid per il momento si presenta complicata con i Colchoneros che continuano a chiedere una cifra che supera i 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Su di lui ci sono anche altre squadre, ma il calciatore ha fatto sapere di volere solo il bianconero in caso di trasferimento.

Juventus: le alternative per l’attacco

Il club bianconero sembra essersi concentrato quasi esclusivamente sullo spagnolo nel ruolo di attaccante ma non sono da escludere anche altre soluzioni. Nelle ultime ore dall’Inghilterra è rimbalzata la voce su un possibile interessamento per Firmino del Liverpool, ma al momento si parla solo di idee e non di trattative ben avviate.

I tifosi della Juve pongono una condizione

Il ritorno di Morata sembra far contenti anche i tifosi della Juventus. Sui social in tanti sperano di riabbracciare l’attaccante che ha fatto così bene nelle sue stagioni in bianconero ma allo stesso tempo vogliono una società che punti anche più avanti e non vogliono mettere da parte il sogno Zaniolo. “Se per riprenderci Morata – scrive Fabio – non prendiamo Zaniolo siamo dei pazzi. Ma poi lo spagnolo costa così tanto che basta aggiungersi qualcosa e andare a prendere Raspadori”. Mentre Paplura commenta: “La Juventus non farà nessun braccio di ferro, se all’ultimo giorno di mercato noi siamo senza attaccante e loro vogliono liberarsi ancora di lui e non hanno proposte allora arriverà in prestito o per il prezzo che vuole la Juve”.

In tanti sembrano apprezzare la juventinità di Morata: “Lui è un bianconero vero – sostiene Luca – A dispetto di molti che non si ricordano quanto abbia gasato nei primi due anni nella Juve, al tempo forte e ben organizzata. Io anche una terza chance ad Alvaro la darei sempre”. Mentre Marco sembra essere di tutt’altro parere: “Assurdo spendere quei soldi per lui, che sarebbe una riserva ed è reduce da una stagione mediocre nella quale ha evidenziato i suoi limiti. A prestito o a poco aveva senso”.

