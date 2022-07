Roma, Wijnaldum non si sblocca: si pensa ad altre opzioni

24-07-2022 16:24

La Roma non vuole fermarsi sul mercato. Dopo il grande colpo Paulo Dybala, i giallorossi vogliono ora un nuovo acquisto in mezzo al campo. Il preferito di José Mourinho è Georginio Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint-Germain dopo una sola stagione.

Ma il PSG non apre al prestito per l’ex giocatore del Liverpool e dunque la Roma sta pensando ad altre opzioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le alternative sono l’azzurro Davide Frattesi del Sassuolo e anche l’olandese Jerdy Schouten del Bologna.

