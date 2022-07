Juventus, le condizioni di Paul Pogba: il francese si espone

25-07-2022 08:35

In casa Juve i tifosi sono preoccupati per le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha dovuto abbandonare la seduta di allenamento per un dolore al ginocchio e ha così lasciato il campo zoppicante sorretto dallo staff sanitario bianconero.

Juventus, Pogba: “Sto bene”

A fare il punto sulla condizione fisica ci ha pensato Pogba in persona: “Sto bene”, ha detto il francese ai tifosi presenti, che si sono messi la fila per fare un selfie con lui. Il centrocampista camminava normalmente e non sembrava affatto sofferente. Una buona notizia per il popolo bianconero, considerando che ormai all’inizio del campionato non manca molto.

Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulle condizioni di Pogba, soprattutto se il francese riuscirà a giocare contro il Barcellona nella sfida di Dallas. L’idea principale di Allegri e dello staff medico è ovviamente quella di non affrettare i tempi e di andare con calma. L’obiettivo è avere al meglio il centrocampista per l’esordio in campionato.

Juventus, Pogba dà spettacolo anche da infortunato

Per ora niente allenamento con i piedi per Pogba, che nell’ultima seduta ha deliziato i presenti con le mani divertendosi a far roteare il pallone su un dito oppure sulla testa. Non sono mancati passi di danza con McKennie e Cuadrado, a dimostrazione che il problema al ginocchio non preoccupa in primis il calciatore, pronto a breve a tornare in campo.

Juve, si decide per Pogba mentre sorride Fagioli

Oggi comunque si deciderà se Pogba partirà per Dallas oppure no. Il francese vuole affrontare il Barcellona ma Allegri darà il via libera solo se starà al 100%. Il 15 agosto la Juventus giocherà col Sassuolo, non bisogna azzardare e prendersi rischi inutili. Non dovrebbero esserci problemi invece per Fagioli, assente all’allenamento per una botta, ma che oggi dovrebbe unirsi ai compagni.