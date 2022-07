25-07-2022 21:49

Dopo i colpi in entrata, con l’arrivo di tre top del calibro di Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Bremer, la dirigenza della Juventus lavora per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, per inserire un ultimo importante tassello in rosa: Leandro Paredes, in uscita dal Psg. Il reparto che necessità di interventi in uscita è, ovviamente, il centrocampo. Tante le situazioni in bilico, ma una potrebbe sbloccarsi con l’ausilio di un ex Milan, che fa esultare i tifosi sui social.

Juve, Valencia su Arthur

Nelle ultime ore, infatti, come rivelato anche dall’esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio, il Valencia del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, si sarebbe fatta avanti per valutare la possibilità di riportare in Spagna il centrocampista brasiliano, Arthur Melo. Sul mediano classe ’96, arrivato in bianconero nel 2020 nell’operazione che portò Pjanic al Barcellona, Di Marzio twitta:

Arthur al Valencia, i tifosi della Juve ringraziano Gattuso

Un messaggio che scatena l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, che si dimostrano ben lieti di veder partire un giocatore con uno degli ingaggi più alti dell’intera rosa della Juve e non propriamente giustificato dalla prestazioni in campo. Così, in tanti ringraziano Gattuso. C’è chi scrive: “Dai Gennarì lo sai che ti ho sempre voluto bene” e ancora: “Gattuso è più Juventino di Agnelli”, oppure: “Grande Ringhio, prenditelo subito!”, “Mios Dios Ringhio se lo fai ti metto nel portafoglio come un santino“, “Ti amo Gennaro”, “Rino vecchio cuore bianconero“.

Juve, tifosi scettici su Arthur al Valencia

Non mancano tanti commenti che rivelano scetticismo, dovuto principalmente alla situazione economica non idilliaca del club spagnolo. Qualcuno chiede: “E con quali soldi?” e un altro tifosi scrive: “Ma se non hanno un euro“, “Ragazzi a Valencia non hanno una lira. Lo prenderebbero a gratis e per un anno. Senza alcuna opzione a comprarlo. Stanno con le pezze al c…”,”Il Valencia è forse l’unica squadra in Europa che ha più debiti dell’Inter“, “lo pagano con i soldi del monopoli…il Valencia è la squadra più scannnata d’Europa“.